Steam: partono i Saldi Estivi 2020 con sconti su migliaia di giochi PC

Preceduti da diversi leak sulle date dell'evento, sono ufficialmente partiti i Saldi Estivi di Steam. L'attesa iniziativa promozionale di Valve e del suo negozio digitale coinvolge migliaia di videogiochi PC e ci permette di accedere a degli sconti estremamente interessanti su kolossal tripla A e produzioni indie.

I Saldi Estivi di Steam sono già attivi e lo saranno fino alle ore 19:00 italiane di giovedì 9 luglio: in queste due settimane, gli appassionati di giochi PC possono rimpolpare la propria ludoteca e risparmiare sull'acquisto di un'infinità di titoli.

Come ogni anno, anche stavolta le offerte proposteci dai gestori dello store digitale di Valve sono estremamente allettanti. Per tutta la durata della promozione, oltretutto, si potranno acquisire i Punti di Steam con un sistema che consentirà agli utenti di spendere i Punti riscattati con l'acquisto dei giochi in saldo per personalizzare la propria esperienza sbloccando sfondi, adesivi animati, effetti della chat, avatar ed emoticon.

Fare ordine nel mare di offerte che stanno interessanto il catalogo virtuale di Steam è praticamente impossibile, e per questo ci limitiamo a citarvi alcuni dei giochi in evidenza sulla pagina principale del negozio come Borderlands 3 a 29,99 euro, A Plague Tale Innocence a 15,29 euro, Planet Coaster a 9,49 euro, Titanfall 2 a 9,89 euro o Beyond Due Anime a 17,91 euro. Per scorrere la lista completa delle offerte e dei giochi in promozione durante i Saldi Estivi, in calce alla notizia trovate il link alla pagina ufficiale di Steam: fateci sapere se parteciperete all'iniziativa e quali giochi in sconto contate di recuperare da qui al 9 luglio.