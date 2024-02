Steam, partono i saldi di Rockstar Games con risparmi fino al 70%: c'è anche Bully!

Questa nuova settimana di febbraio è un grande momento per i videogiocatori intenti a fare shopping sulle pagine del client Valve: dopo i saldi dei classici Disney su Steam, è giunta l'ora di scoprire un'altra occasione messa a punto: parliamo delle promozioni su tutti i franchise targati Rockstar Games. I giochi in offerta sono tantissimi!

Tra i vari esempi che si possono citare troviamo Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition e non solo. Contemporaneamente alla nuova ondata di saldi su Steam per il franchise di Final Fantasy, è tempo di partire alla scoperta di incredibili offerte di cui approfittare. Con i saldi di Rockstar Games su Steam si risparmia fino al 70%.

Avete trovato l'offerta che fa maggiormente al caso vostro? I saldi su Steam dedicati ai giochi Rockstar sono appena iniziati e attendono solamente voi. Vi rimandiamo alla visione della pagina tramite il link che potete trovare in allegato alla notizia.

