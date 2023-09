Steam perde Only Up: il fenomeno indie abbandona lo store, ecco perchè

Il 'simulatore di scalata' più famoso del 2023 abbandona (definitivamente?) i lidi di Steam a dispetto delle quasi 13.000 valutazioni 'Più che Positive' della community dello store Valve. A darne notizia è lo stesso sviluppatore del fenomeno indie del momento con una lettera aperta pubblicata sui social.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Only Up è un'esperienza interattiva che sfida i giocatori a scalare un'infinità di oggetti fluttuanti: una formula di gameplay relativamente semplice ma che, all'atto pratico, si è rivelata vincente in funzione dell'incredibile eco mediatica garantita dai creatori di contenuti che si sono dati battaglia in streaming seguiti da milioni di appassionati.

Alla straordinaria popolarità di Only Up, tanto da invadere Fortinte con una mappa apposita, ha però fatto da contraltare la polemica scatenata dalle accuse di violazioni di copyright e 'appropriazione indebita' dei modelli poligonali e asset grafici utilizzati dall'autore del gioco per dare forma al suo progetto.

Sono proprio queste polemiche ad aver indotto il 'deus ex machina' di SCKR Games a lasciare i lidi di Steam, come racconta lui stesso spiegando come stia vivendo un momento estremamente difficile a causa dello stress provocato dalle accuse mossegli: "Sono uno sviluppatore solitario e questa è la mia prima esperienza, un gioco che ho realizzato per mettermi alla prova e con il quale ho commesso molti errori. In questi mesi lo stress è stato enorme, adesso voglio solo lasciarmi tutto alle spalle e rimettermi in sesto. E sì, Only Up non sarà più disponibile su Steam, è una mia decisione".

Nel congedarsi dai tanti appassionati di Only Up, 'Indiesolodev' spiega che voler prendersi una pausa e continuare la sua formazione nel game design "per indirizzare le mie energie sul mio prossimo videogioco dal titolo provvisorio 'Kith'. Sarà un'esperienza del tutto nuova, appartenente a un genere diverso da Only Up e con un approccio cinematografico. Stavolta spero di poterlo creare insieme ad altri sviluppatori, in un piccolo team che mi consenta di lavorare a un gioco impegnativo ma con il quale poter migliorare le mie capacità di progettazione".