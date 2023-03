Steam: un nuovo gioco cyberpunk post-apocalittico arriverà nel 2025

Mentre gli utenti della piattaforma di Valve si apprestano a festeggiare la nuova ondata di giochi in sconto con Call of Duty Modern Warfare in saldo su Steam e non solo, tra la lista delle produzioni in arrivo per il futuro emerge un interessante titolo che promette di far immergere i giocatori in un'avventura post-apocalittica.

Il 2025 segnerà il momento di debutto per Hail to the Rainbow, un nuovo gioco di Sergey Noskov in arrivo su Steam e console. Il cupo universo narrativo dalle tinte cyberpunk racconterà un'avventura correlata a tragici eventi militari che hanno segnato il futuro del mondo intero.

Come possiamo leggere dalla sinossi, infatti, Hail to the Rainbow è incentrato sulla storia di un soldato di nome Ignat. "I pochi sopravvissuti ai tragici eventi militari hanno dovuto adattarsi alle nuove condizioni di esistenza. Ignat, che ha perso i genitori, è riuscito a costruirsi una vita da solo e ha imparato molto in questa realtà".

"Tuttavia, la vita del protagonista", continua la breve sinossi del titolo, "cambia radicalmente quando arriva un messaggio inaspettato via e-mail". Hail to the Rainbow sarà un prodotto incentrato sugli stilemi videoludici degli adventure game dalle tinte story-driven, horror e shooter. I ricordi e il tormento del protagonista saranno solo alcuni degli aspetti che accompagneranno gli utenti per un'avventura dal forte potenziale narrativo, pronta per essere giocata e scoperta solo a partire dai prossimi anni.

Dal trailer di presentazione dell'esperienza di riferimento emergono pochi dettagli sull'impianto ludico di Hail to the Rainbow. Tuttavia, la pagina ufficiale di Steam ha riportato una lista di alcune caratteristiche presenti nel gioco. Al di là di una trama profonda e del mondo cyberpunk che racconta la storia di una Russia post-apocalittica, la piattaforma di Valve cita la presenza di sfide tecniche e logiche, condite da intense battaglie, bonus dopo il walkthrough, una modalità fotografica e una colonna sonora proveniente da "Nobody's Nail Machine".

In attesa di ulteriori novità, vi invitiamo a seguire le pagine di Everyeye per rimanere aggiornati sulle future novità relative a Hail to the Rainbow e non solo.