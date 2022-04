Steam e PlayStation: ampi sconti per Horizon, Days Gone ed altri giochi ancora

Un poco alla volta il catalogo di Steam si sta arricchendo delle produzioni prodotte e sviluppate da Sony per PlayStation. Altre produzioni sono in arrivo nei prossimi mesi (come la raccolta Uncharted l'Eredità dei Ladri), ma nel frattempo la piattaforma di Valve offre interessanti sconti su alcune produzioni già disponibili.

Horizon Zero Dawn e Days Gone sono infatti disponibili entrambi con uno sconto del 50% sul regolare prezzo di listino: adesso c'è l'opportunità di mettere le mani sopra le opere di Guerrilla Games e Bend Studio a 24,99 euro, anziché 49,99 euro. Ad un prezzo budget vengono inoltre proposte ulteriori titoli prodotti direttamente da Sony: Predator Hunting Grounds è in vendita a 15,99 euro grazie allo sconto del 60%; taglio di prezzo anche per il suo DLC Hunting Party Bundle, a 3,99 euro. Infine, Helldivers Dive Harder Edition si trova a 4,99 euro, un costo inferiore del 75% rispetto al prezzo regolare. Ricordiamo che tutte le promozioni saranno attive fino al 17 aprile 2022, dunque approfittatene al più presto.

Nessuna offerta, almeno per il momento, per God of War (se interessati potete leggere la nostra recensione di God of War per PC): il titolo di Santa Monica Studio è forse ancora molto recente (è uscito lo scorso 14 gennaio 2022) e, dunque, resta per adesso a prezzo pieno. Nulla comunque impedisce l'arrivo di uno sconto anche per l'ultima avventura di Kratos nei prossimi mesi, pertanto è bene continuare a tenere d'occhio la situazione su Steam.

Tra giochi nuovi e promozioni di ogni genere il rischio di far piangere il proprio portafogli è sempre concreto: ecco quanto avete speso su Steam grazie ad un semplice modo per scoprirlo.