Steam su PlayStation, Xbox o Switch? Gabe Newell suggerisce novità legate alle console

Il leader di Valve, Gabe Newell, sembra anticipare delle interessanti novità riguardo al futuro di Steam, che tra un po' di tempo potrebbe non essere più legato esclusivamente al gaming su PC.

Questo, almeno, è quanto fatto intuire dallo stesso Newell durante una recente intervista catturata da un utente reddit. Come potete constatare visionando la breve clip che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, uno degli intervistatori chiede a Gaben se ci siano dei piani per portare Steam su console o se il suo nome continuerà ad essere presente soltanto nel mondo PC, come è sempre stato.

Dopo aver indugiato per qualche secondo, Newell dice: "Potrete farvi un'idea più precisa riguardo a questo argomento entro la fine di quest'anno", dichiarazioni a cui segue il fragoroso, e comprensibile stupore del pubblico.

La risposta del leader di Valve è piuttosto vaga ed apre potenzialmente a diversi scenari interessanti, alcuni più plausibili di altri. Che la piattaforma possa essere pubblicata anche su PlayStation, Xbox o Switch per consentire agli utenti di accedere alla propria libreria Steam su console? Oppure, forse più verosimilmente, Valve sta stringendo accordi per portare altrove i suoi titoli first party (per esempio, Half-Life Alyx su PS VR)? Nei documenti trapelati durante il processo con protagonisti Apple ed Epic Games è inoltre emerso che Newell sembra essere in buoni rapporti con Microsoft, e chissà che non ci siano in ballo dei piani inerenti a Xbox Game Pass per console. Insomma, tante le teorie ma poche le risposte per il momento: come suggerito nel corso dell'intervista, non dovremo fare altro che attendere la fine del 2021 per scoprire qualcosa in più.