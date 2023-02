Steam presenta il Festival dei rompicapo, il nuovo evento in arrivo prossimamente

Nel prossimo futuro della piattaforma di Valve, gli eventi che si susseguiranno saranno diversi: oltre allo Steam Next Fest di febbraio, infatti, nei prossimi mesi il launcher di Steam si appresterà a celebrare le produzioni incentrate sulla risoluzione di enigmi. Il Festival dei rompicapo arriverà prossimamente, ma quando si terrà l'evento?

Secondo quanto riferito dalla pagina ufficiale relativa all'iniziativa, il Festival dei rompicapo si terrà a partire dal prossimo 24 aprile 2023 alle ore 19:00 e celebrerà una lunga schiera di produzioni videoludiche il cui perno centrale è proprio costituito dalle dinamiche di risoluzioni di enigmi di varia natura. L'evento, inoltre, giungerà al proprio termine a partire dall'1 maggio 2023, sempre alle ore 19:00 di quel giorno.

Ma quali saranno gli eventi che si terranno in quel periodo? Stando sempre alle informazioni reperibili dalla fonte (che trovate in calce alla notizia), dalla settimana che va dal 24 aprile all'1 maggio saranno applicate diverse scontistiche ai giochi che parteciperanno all'evento. Il tutto, quindi, è volto a celebrare esperienze videoludiche minori e di alto livello, purché rientrino nel genere dei rompicapo.

In quei giorni ci saranno sconti, demo e non solo su tutti i titoli idonei già usciti o prossimi alla pubblicazione. Mancano però diverse settimane all'inizio effettivo dei Festival dei rompicapo, che seguirà a ruota il già citato Steam Next Fest che si terrà a partire dai prossimi giorni del mese di febbraio. In attesa di ulteriori informazioni, dunque, vi lasciamo con una domanda: sapete con cosa giocano gli utenti Steam tra una Radeon 7000 o una RTX 40?