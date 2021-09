Steam: presto sarà possibile giocare prima della fine dei download?

Una feature introdotta da ormai diverso tempo sulle piattaforme videoludiche, e molto apprezzata da parte degli utenti, è quella che consente di avviare un gioco prima ancora che la sua fase di download sia completamente terminata.

Una volta messo a scaricare un titolo, è possibile accedere a parte di esso nel mentre si attende che l'intero pacchetto dati venga installato sulla propria piattaforma di gioco. Questo non accade ancora su Steam, principale punto di riferimento per il gaming su PC, ma stando ad un brevetto recentemente depositato da Valve le cose potrebbero presto cambiare.

Come puntulmente segnalato da Pavel Djundik di SteamDB, il brevetto in questione suggerisce che la compagnia di Gabe Newell abbia intenzione di introdurre la feature all'interno della propria piattaforma. Con la nuova tecnologia, Steam saprebbe quanti dati sono stati scaricati, di quali ha bisogno l'utente per giocare e anche di quali potrebbe aver bisogno nell'immediato futuro. Oltre al semplice avvio dell'applicazione, il software saprebbe individuare in modo selettivo i dati da scaricare in base alla progressione del giocatore all'interno dello specifico titolo. Se questo renderebbe indubbiamente felici i giocatori, gli sviluppatori saranno lieti di sapere che il software lavora in modo autonomo, e che non è richiesto da parte loro alcun cambiamento nel loro modo di programmare i videogiochi.

