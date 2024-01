Steam, quali sono i prodotti più giocati al momento? Pokémon-like alla riscossa!

Nella foga del desiderio di fare incetta di saldi su Steam prima del weekend con gli sconti migliori, le pagine di Steam sono state popolate da un'affluenza di giocatori alquanto sorprendente: quello ormai prossimo alla sua conclusione è stato un fine settimana ricco di diverse novità, tra cui l'ingresso in campo di un inedito fenomeno videoludico.

Palworld ha venduto ben tre milioni di copie in pochi giorni, decretando così un successo del tutto inaspettato per il titolo realizzato dai ragazzi di Pocketpair. I numeri conseguiti sono stati così elevati da far schizzare il titolo in cima a tutte le classifiche di Steam, battendo altri colossi videoludici in modo del tutto eccezionale: infatti, Palworld ha registrato 1 milione 200 mila utenti attivi in contemporanea su Steam. Ma quali sono gli altri titoli più giocati su Steam? Qui a seguire vi riportiamo l'elenco completo:

Palworld, con ben 1,286,611 giocatori (picco massimo delle ultime 24 ore: 1,286,611 utenti); Counter-Strike 2, con 1,000,970 persone all'attivo (picco massimo delle ultime 24 ore: 1,008,813 utenti); Dota 2 è al terzo posto con 740,641 utenti (picco massimo delle ultime 24 ore: 740,641 utenti); PUBG Battlegrounds con 557,309 utenti (picco massimo delle ultime 24 ore: 571,992 giocatori); Apex Legends, con all'attivo ben 293,563 player (il picco massimo dell'ultimo giorno ammonta a 313,553 utenti); Naraka Bladepoint: 223,627 persone online al momento. Il picco massimo è pari a 237,658 giocatori (ci si riferisce alle ultime 24 ore); Grand Theft Auto V, con rispettivamente 195,695 utenti al momento e 195,983 come picco massimo più recente; Baldur's Gate 3, con 186,817 utenti, di cui 233,955 nell'ultimo giorno; Source SDK Base 2007, con ben 171,619 giocatori (picco massimo delle ultime 24 ore: 211,009 utenti); Lethal Company 137,762 persone online al momento. Il picco massimo è pari a 147,954 giocatori (ci si riferisce alle ultime 24 ore) Wallpaper Engine 126,477 persone online al momento. Il picco massimo è pari a 129,161 giocatori (ci si riferisce alle ultime 24 ore) Monster Hunter World: il titolo Capcom è presente nella top 15 con 123,902 online al momento e 132,205 nelle ultime 24 ore; Rust, con rispettivamente 123,850 giocatori al momento e 146,033 come picco massimo dell'ultimo giorno; Call of Duty, con ben 112,569 giocatori (picco massimo delle ultime 24 ore: 139,534 utenti); War Thunder 99,657 persone online al momento. Il picco massimo è pari a 99,812 giocatori (ci si riferisce alle ultime 24 ore).

Cosa ne pensate dei numeri conseguiti da Palworld? Credete che siano più che meritati, o che si tratti di una moda passeggera?