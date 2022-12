Steam, al via la promozione Games in Italy: tantissimi sconti sui giochi italiani

Dopo l'immancabile ondata di sconti e promozioni dedicate ai giochi dell'anno, ecco che Steam propone una nuova lista di offerte, questa volta interamente dedicata alle produzioni videoludiche italiane.

Sulle pagine del noto marketplace di Valve è apparsa una nuova sezione dedicata alle offerte dei migliori giochi italiani disponibili su Steam, che spaziano dal genere racing, a quello survival horror, fino ad arrivare alle avventure punta e clicca. Le proposte sono davvero numerose, ma andiamo di seguito a proporvi alcune tra le più allettanti:

Batora Lost Heaven (19,99 euro);

Assetto Corsa (3,99 euro);

Assetto Corsa Competizione (11,99 euro);

The Darkest Tale (13,85 euro);

Redout: Enhanced Edition (4,99 euro);

Redout II (14,99 euro);

Vesper: Zero Light Edition (6,99 euro);

Close to the Sun (5,99 euro);

Last Day of June (4,99 euro);

Daymare: 1998 (9,50 euro);

Imago: Beyond the Nightmares (7,49 euro);

Freud's Bones: The Game (7,79 euro);

Ride 2 (2,99 euro);

MotoGP 20 (4,99 euro).

Queste, come detto, sono solo alcune delle proposte della promozione Games in Italy: per consultare l'elenco completo degli sconti applicati sui giochi italiani per Steam vi rimandiamo a questo collegamento. Quale di questi titoli nostrani vi regalerete per Natale? Vi ricordiamo che le offerte rimarranno disponibili per un periodo di tempo limitato, dunque vi converrà affrettarvi se volete aggiungere i giochi alla vostra libreria.