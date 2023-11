Steam, pronti a risparmiare in vista del Black Friday? Nuovi sconti su Sekiro, CoD e altro

Al termine degli sconti per il Single Day a tema Capcom su Steam, ecco che Valve ha rilasciato tante nuove promozioni a cui è impossibile dire di no: Steam è invaso dalle offerte, con nomi di alto spessore che vi regaleranno moltissime ore di intrattenimento da qui alla fine dell'anno. Siete curiosi? Volete saperne di più su ciò che offre Steam?

Durante gli scorsi giorni, il fine settimana iniziato con tanti saldi su Steam, con Watch Dogs e F1 per un weekend da urlo. Ora, però, è il momento di aprire le danze con una serie di sconti che anticipano di qualche ora l'atteso Black Friday: nell'elenco dei giochi troviamo Sekiro Shadows Die Twice, Stellaris, Call of Duty Black Ops III, The Last Faith, Call of Duty Modern Warfare e molto altro. Non mancano di certo le occasioni su Steam da non lasciarsi sfuggire, ma quali sono? Qui a seguire trovate un elenco dei saldi più convenienti:

Sekiro Shadows Die Twice passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Stellaris passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Remant II passa da 49,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 30%;

Call of Duty Black Ops III passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Call of Duty Modern Warfare passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

The Last Faith passa da 26,99 euro a 24,29 euro, con uno sconto del 10%;

Grounded passa da 39,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

Call of Duty Black Ops Cold War passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Skul: The Hero Slayer passa da 16,79 euro a 8,39 euro, con uno sconto del 50%;

Far Cry 5 passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Arma III passa da 27,99 euro a 5,59 euro, con uno sconto dell'80%;

Lies of P passa da 59,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 20%.

Il Black Friday si avvicina e anche Steam lo accoglie a braccia aperte con tante nuove offerte. Quali di esse vi soddisfa maggiormente? Avete già trovato la prossima esperienza videoludica da far entrare tra le fila di IP facenti parte della vostra libreria digitale?