Steam, pronti a scatenare l'inferno? L'intero franchise di Doom è in saldo

Siete pronti a divertirvi con una valanga di sconti su Steam? Dopo aver visto ciò che di interessante aveva Ubisoft da offrire agli utenti del popolare client PC, ecco che sopraggiungono tanti altri scontri pronti ad emozionare milioni di giocatori: su Steam sono iniziate le offerte sul franchise di Doom targato Bethesda. Volete un po' d'azione?

La nuova pagina apparsa tra le fila dello store ha dato il via ad una promozione che consentirà di risparmiare fino all'80% con i giochi di Doom su Steam. Nessun capitolo è escluso dall'equazione: che si voglia procedere con l'acquisto del bundle onnicomprensivo o di singole iterazioni, c'è tanto divertimento sul piatto forte dello store digitale. Qui di seguito trovate tutti gli sconti:

Il Doom Guy è pronto a scendere nuovamente nei meandri dell'inferno targato id Software e Bethesda Softworks. Siete interessati a queste incredibili offerte? Dopo le offerte di Steam a tutto gas con i saldi di Need for Speed, è tempo di recuperare alcuni capitoli dello shooter che ha fatto scuola.

