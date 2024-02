Steam, pronti ad una nuova valanga di sconti? Ecco il meglio dei saldi dei giochi Ubisoft

C'è sempre una vasta gamma di titoli in promozione tra cui scegliere in quel di Steam. Come visto nel caso dei saldi di Need for Speed con risparmi fino al 95% ed in molti altri, il client targato Valve ha sempre pronta per i fan una nuova occasione di risparmio. In tal senso, dunque, gli ultimi saldi sull'editore Ubisoft non fanno eccezione.

Con ormai alle spalle il periodo delle incredibili demo gratis da scaricare su Steam per il Next Fest di febbraio 2024, ecco che Valve ha messo a punto delle offerte davvero interessanti per i giocatori: gli Ubisoft Publisher Sale di Steam accolgono sconti su Assassin's Creed, Far Cry e molti altri franchise dell'editore. Ecco, allora, un elenco di prodotti da recuperare ora:

Assassin's Creed Franchise Bundle passa da 434,86 euro a 95,04 euro, con uno sconto del 78%;

Far Cry Bundle passa da 299,91 euro a 59,54 euro, con uno sconto dell'80%;

Rainbox Six Bundle passa da 89,94 euro a 22,90 euro, con uno sconto del 75%;

Anno 1800 passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto de 75%;

Assassin's Creed Valhalla passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto de 75%;

Riders Republic passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Rainbow Six Siege passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Far Cry 6 passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto de 75%;

Assassin's Creed Odyssey passa da 59,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto dell'805;

Assassin's Creed Syndicate passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Assassin's Creed Unity passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Assassin's Creed Rogue passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

South Park The Fracture But Whole passa da 59,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto dell'80%;

South Park The Stick of Truth passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%.

L'elenco di titoli in promozione è davvero vasta, complice il parco titoli approdato sul mercato negli anni sotto l'etichetta del publisher Ubisoft. Siete interessati alla nuove offerte disponibili su Steam?