Steam, tutto pronto per la Golden Week: le migliori offerte tra Monster Hunter e non solo

Mentre Valve rivoluziona l'overlay con l'ultimo aggiornamento di Steam, il client della piattaforma si rinnova anche con tante incredibili promozioni in occasioni della Golden Week, la quale è approdata anche in quel di Steam. Valve si appresta dunque a dare il via a tante promozioni per l'occasione, mettendo in sconto numerose avventure.

È questo il caso, ad esempio, di Monster Hunter Rise, Resident Evil Village, Octopath Traveler, Nier Replicant e molto altro ancora. Come se il via al festival del rompicapo su Steam con le migliori offerte su numerosi giochi PC in sconto non bastasse, è quindi giunto il momento di passare in rassegna quelle che sono le più importanti promozioni del momento:

Hotline Miami passa da 9,75 euro a 1,95 euro;

Pentiment passa da 19,99 euro a 13,39 euro;

Immortals Fenyx Rising passa da 59,99 euro a 11,99 euro;

Lost Judgment passa da 59,99 euro a 38,99 euro;

For Honorpassa da 14,99 euro a 5,99 euro;

Portal 2 passa da 9,75 euro a 0,97 euro;

Octopath Traveler passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Nier Replicant passa da 59,99 euro a 23,99 euro;

Trek To Yomi passa da 19,50 euro a 9,75 euro;

Live A Live passa da 49,99 euro a 39,99 euro;

Monster Hunter World Iceborne passa da 39,99 euro a 13,99 euro;

Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remastered passa da 49,99 euro a 19,99 euro;

Persona 3 Portable passa da 19,99 euro a 14,99 euro;

Resident Evil 0 passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

Onimusha: Warlords passa da 19,99 euro a 7,99 euro;

Okami HD passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

Monster Hunter Rise passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Persona 5 Royal passa da 59,99 euro a 38,99 euro;

Devil May Cry 5 passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Yakuza Like a Dragon passa da 59,99 euro a 14,99 euro;

Like a Dragon Ishin passa da 59,99 euro a 44,99 euro;

Sonic Frontiers digital deluxe edition passa da 69,99 euro a 46,89 euro;

Judgement passa da 39,99 euro a 27,99 euro;

The Yakuza Collection passa da 139,93 euro a 34,98 euro.

Grazie alla Golden Week mettere le mani su alcune delle produzioni videoludiche più interessanti dell'ultimo periodo e non solo, con incredibili offerte per chi è alla ricerca di esperienze videoludiche più datate da recuperare e per chi, invece, attendeva alcune promozioni su titoli del calibro di Like a Dragon Ishin, Sonic Frontiers e non solo.