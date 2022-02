Steam vi proteggerà dai publisher che abusano degli sconti: le nuove regole da marzo

I saldi sono una delle principali attrattive di Steam. Negli anni, quelli "maggiori" - i Summer e Winter Sales - hanno assunto un'aura leggendaria, trasformandosi negli eventi più attesi dell'anno da milioni di PC gamer. Purtroppo, alcuni publisher in malafede hanno anche imparato ad approfittarsene, inducendo Steam ad intervenire.

Con l'obiettivo di proteggere i propri giocatori dalle pratiche scorrette, Valve ha delineato i punti fondamentali della nuova regolamentazione per gli sconti alla quale tutti i publisher dovranno attenersi a partire al 28 marzo. Innanzitutto, non potranno più modificare il prezzo di un gioco quando una promozione è attiva oppure quando è già stata pianificata per il futuro. Inoltre, gli sconti personalizzati non potranno durare più di due settimane o meno di un giorno e non sarà possibile scontare un gioco più del 90% o meno del 10%. In questo modo Steam colpirà i furbetti che scontano i loro titoli di un misero 1% solo per poter apparire nella pagina dei saldi e ottenere maggior visibilità.

In compenso, Valve diminuirà il periodo che deve intercorrere tra gli sconti da sei a quattro settimane. Questo significa che i publisher dovranno attendere un minimo di 28 giorni tra la fine di uno sconto e l'inizio di un altro, e non più 42. Faranno eccezione i quattro principali saldi stagionali (Capodanno lunare, estivi, autunnali ed invernali): in questi casi, potranno scontare il loro prodotto anche se non sono intercorsi i 28 giorni. Le regole complete sono reperibili sul portale di Steamworks.