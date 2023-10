Steam e il no alle pubblicità a pagamento: Valve spiega come vengono mostrati i giochi

In un interessante video di approfondimento, Steam coglie l'occasione per spiegare come vengono selezionati i giochi sulla piattaforma, con quali meccanismi vengono presentati o consigliati ai giocatori e i motivi per i quali non accetta di inserire giochi promossi con pubblicità a pagamento da parte degli sviluppatori.

Nel video di presentazione, intitolato "Steam Visibility: How Games Get Surfaced to Players" (Visibilità su Steam: come i giochi arrivano ai giocatori), Erik di Valve spiega che l'obiettivo della piattaforma è abbinare giochi ai giocatori che li amano, intessendo al contempo relazioni a lungo termine con gli sviluppatori e non solo con il pubblico.

Per perseguire questi obiettivi, Valve si è data delle proprie regole, prima fra tutte quella di non inserire pubblicità a pagamento. Questo significa che non è possibile acquistare spazi pubblicitari per vedere comparire il proprio gioco nella home page di Steam, né in evidenza in qualunque altra sezione.

Questo nasce dalla volontà della piattaforma di inserire e mostrare ai giocatori i titoli più affini alla loro esperienza di gioco, quelli che più potrebbero adattarsi ai loro interessi, a beneficio degli stessi. Contestualmente, questo significa anche che il marketing può diventare totalmente gratuito per gli sviluppatori (qui potete recuperare la classifica dei giochi Steam più venduti a inizio ottobre 2023).

La maggior parte della visibilità su Steam, viene spiegato nel video, avviene automaticamente. Cosa emerge sulle pagine e cosa viene mostrato è il frutto della diretta combinazione fra algoritmo (personalizzato sugli interessi del giocatore) ed esposizione mirata (uno più giochi scelti direttamente da Steam). Quanto al periodo attuale, ecco quali sono le demo più giocate in occasione degli Steam Next Fest di ottobre 2023.