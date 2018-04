Steam: PUBG a quota 33 milioni di copie vendute, GTA V supera le 10 milioni

Grazie aabbiamo scoperto che due tra i più popolari titoli del momento sulla piattaforma dihanno raggiunto dei nuovi e importanti traguardi.

PlayerUnknown's Battlegrounds ha superato quota 33 milioni di copie vendute. Si tratta di un risultato strepitoso, ottenuto in poco più di un anno di vendita, la maggior parte del quale trascorso in Accesso Anticipato. Il titolo Battle Royale è a tutti gli effetti il secondo gioco per PC più venduto di sempre su Steam, dietro solamente a Counter Strike: Global Offensive, che di copie ne ha piazzate la bellezza di 41 milioni. Inoltre, ha ampiamente superato anche Minecraft, che secondo le ultime dichiarazioni ufficiali di Mojang ha venduto 28 milioni di unità su PC.

Grand Theft Auto V, intanto, ha sfondato il muro delle 10 milioni di copie sullo store di Valve. Anche questo è un traguardo eccezionale, considerato che la versione PC è uscita molto tempo dopo le edizioni console. Il dato non tiene neppure conto delle copie attivate su Rockstar Social Club, ovvero tutte le retail e le digitali vendute attraverso rivenditori esterni a Steam. Il totale è quindi molto più alto, anche se è difficile stabilire di quanto. Su tutte le piattaforme (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC), invece, sono state distribuite in totale 90 milioni di unità da quando è stato lanciato, dato comunicato dalla stessa Take-Two durante l'ultima riunione con gli azionisti.

