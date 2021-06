Steam: publisher e sviluppatori potranno collaborare fra loro ai nuovi bundle dello store

Valve ha annunciato l'arrivo dei Bundle Collaborativi su Steam. Il marketplace apre così le porte a dei pacchetti di giochi proposti in offerta che potranno provenire da differenti publisher e sviluppatori.

"La nuova funzionalità "Bundle collaborativi" è ora disponibile e consente a sviluppatori ed editori di creare su Steam dei bundle con vari giochi di altri sviluppatori ed editori", è quanto leggiamo attraverso un post pubblicato da Valve. "Avrai probabilmente già visto qualche esempio di bundle di diversi sviluppatori/editori visto che già in passato abbiamo selezionato e offerto su Steam alcuni bundle di questo genere. La novità è che ora potrai creare e gestire questi bundle da solo, con Steam a semplificare la collaborazione".



Il modo di creare questi bundle sarà piuttosto semplice, come spiega la compagnia capitanata da Gabe Newell:

Uno sviluppatore crea un bundle contenente almeno uno dei suoi giochi e abilita la modalità collaborativa. Questa persona diventa il "proprietario" del bundle.

Il proprietario potrà usare qualunque canale a sua disposizione (e-mail, chat, ecc.) per inviare un link speciale agli sviluppatori e / o editori che desidera invitare a collaborare .

/ . Una volta che tutti gli sviluppatori partecipanti avranno aggiunto il loro gioco al bundle tramite Steamworks, il proprietario del bundle lo chiuderà in modo che non possa più essere modificato.

Steam chiederà a tutti i partecipanti di confermare i dettagli del bundle (e qualunque altro cambiamento significativo futuro), tra cui i giochi inclusi , il nome , la divisione delle royalty , il tipo ed eventuali sconti che si vogliono offrire .

(e qualunque altro cambiamento significativo futuro), , , , . Quando tutti i partecipanti ne avranno confermato i dettagli, il proprietario potrà pubblicare il bundle.

Per ulteriore chiarezza, Steam ha pubblicato un video tutorial in cui viene spiegato tutto il processo, e viene fornita anche tutta la documentazione necessaria per poter lanciare il proprio Creative Bundle su Steam.

Recentemente si è fatto un gran parlare di SteamPal, ovvero quello che sembrerebbe essere un PC ibrido in stile Nintendo Switch che Valve avrebbe intenzione di lanciare sul mercato entro la fine di quest'anno.