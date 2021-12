Steam, quando cominciano i Saldi Invernali? Manca pochissimo!

Manca ormai pochissimo all'inizio di uno dei periodo più amati e attesi da tutti i giocatori PC: preparate i portafogli, stanno per cominciare i Saldi Invernali di Steam.

Steam deve gran parte della sua fama proprio ai Saldi Invernali, che assieme a quelli Estivi sono tra i più ricchi e lunghi in assoluto. La data d'inizio dei Winter Sale 2021 è vicinissima, dal momento che cominceranno ufficialmente alle ore 19:00 di domani 22 dicembre e proseguiranno fino alla medesima ora di mercoledì 5 gennaio.

Cosa possiamo aspettarci? Innanzitutto, un down del sito per l'elevata affluenza: storicamente è sempre stato molto arduo accedere all'home page nella prima mezz'ora, ed è molto probabile che succederà anche domani. Oltre a questo incidente di percorso ricorrente, ormai parte del DNA di Steam, troveremo ad attenderci sconti sulla quasi totalità del catalogo del negozio digitale, composto da migliaia e migliaia di titoli. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di aggiungere alla lista dei desideri tutti i giochi, le espansioni e gli add-on che avete puntato, in questo modo domani potrete scoprire immediatamente la percentuale di sconto applicata.

Non distogliete l'attenzione dall'Epic Games Store, in ogni caso: ci sono i saldi festivi anche lì, inoltre sta regalando giochi gratis tutti i giorni.