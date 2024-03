Steam è a quota 34 milioni il numero di giocatori online in simultanea: è un nuovo record

A distanza di poco più di una settimana dal resoconto del 2023 di Steam, in cui ben 500 giochi sono andati oltre i 3 milioni di dollari di ricavi, Valve ha messo a segno un altro risultato sorprendente. Stando alle pagine di Steam Charts, la nota piattaforma ha raggiunto un nuovo record: Steam è a quota 34 milioni di utenti online in simultanea.

Si tratta di un traguardo numerico più che sorprendente, che dimostra come il client dell'ecosistema PC sia più vivo che mai. In un solo mese, Steam ha registrato un incremento di oltre 600 mila giocatori connessi nel medesimo momento. Ciononostante, sono bastate poche settimane per stabilire un nuovo primato. È merito delle innumerevoli promozioni che prendono piede in quel di Steam, come i Capcom Publisher Sale?

Le ragioni sono numerose, ma quello dei 34,290,950 giocatori in contemporanea su Steam raggiunto nelle ultime 24 ore potrebbe non essere l'ultimo picco che la piattaforma digitale conseguirà nel corso dell'annata in corso. In questo momento, il client ha registrato una piccola decrescita, la quale ha portato il numero di utenza a 34,270,386 persone online in simultanea. Tuttavia, si attende l'arrivo delle prossime settimane e dei mesi che verranno per vedere se la crescita registrata il 2 marzo 2024 è solo l'inizio. Cosa ne pensate dei numeri di Steam? Non esitate a farci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.