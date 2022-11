Steam raggiunge un nuovo traguardo d'utenti attivi, andando a quota 31 milioni

Circa un mese fa si era discusso dei numeri da capogiro raggiunti da Steam: la piattaforma di Valve era arrivata a quota 30 milioni di utenti, decretando un massimo storico ed un importantissimo traguardo nell'economia della piattaforma. Tuttavia, solo a distanza di poco più di quattro settimane è tempo di nuovi record.

Come riportato ufficialmente, infatti, Steam ha raggiunto un picco massimo di 31,379,760 utenti, sancendo un record dapprima infranto solo un mese prima con il sopracitato obiettivo superato dei 30 milioni di utenti. Questi numeri parlano da sé: il successo di Steam è più che evidente, superando di fatto tutte le intemperie correlate direttamente e indirettamente al mondo dei videogiochi. In un solo anno, la creazione di Valve ha raggiunto risultati importantissimi.

La popolarità di Steam è sicuramente dettata anche dai numeri da record raggiunti da produzioni terze parti dal calibro di Call of Duty. Basti pensare, infatti, al raggiungimento del miliardo di dollari per Modern Warfare 2 nell'arco di pochissimi giorni dal suo rilascio ufficiale, così come l'altrettanto importante record di 100mila utenti attivi in contemporanea su Steam in attesa di provare con mano l'ultimo lavoro targato Infinity Ward e Activision.

Nell'analisi complessiva del successo in termini di popolarità di Steam, tuttavia, bisogna anche considerare le numerose offerte connesse ai saldi delle produzioni videoludiche che approdano sul mercato PC. In altre parole, i motivi del successo di Steam sono numerosissimi, e ciò lo dimostra anche in base al raggiungimento del traguardo dei 31 milioni di utenti ben prima dell'inizio effettivo di un periodo videoludicamente caldo come quello natalizio. Tra Black Friday - che sta quasi per giungere al termine - e l'avvento delle vacanze di Natale, non è da escludere che Steam possa superare ancora una volta il picco di 31,379,760 utenti da poco raggiunto. Quali sono, però, gli altri dati a disposizione attinenti a Steam?