Steam, è ancora record: oltre 26.8 milioni di giocatori connessi in contemporanea

Nonostante l'affiorare dei vari clienti dedicati al gaming e la costante crescita di Epic Games Store, Steam continua a rappresentare il principale punto di riferimento per i giocatori PC. La piattaforma di Valve ha infatti appena raggiunto dei nuovi numeri record.

Il numero di giocatori attivi su Steam ha registrato un incremento notevole già a partire dallo scorso anno con l'inizio della pandemia di Coronavirus. Il trend sta avendo seguito anche nel 2021, e dopo il precedente record registrato durante il mese di gennaio, ecco che è stato raggiunto un nuovo picco di 26.850.811 giocatori connessi in contemporanea il 21 marzo, ossia nove giorni fa. Una notizia che farà sicuramente felici Gabe Newell e soci, in attesa che durante questa estate venga lanciato l'evento Steam Next Fest (precedentemente Steam Game Festival) durante il quale verranno presentati tante nuove iniziative e messe a disposizione numerose demo dei videogiochi presenti nello store online.

Nel momento in cui scriviamo, sono come al solito i titoli multiplayer a fare da pardoni su Steam: consultando la classifica di SteamDB, scopriamo che Counter Strike Global Offensive si mantiene saldamente in prima posizione con 879.922 giocatori attivi, seguito da Dota 2 (450.250), PlayerUknown's Battlegrounds (331.795), Apex Legends (148.384), Grand Theft Auto V (126.845). Tra i Trending Games troviamo invece il sorprendente It Takes Two (vi rimandiamo alla Recensione del nuovo gioco di Josef Fares), Dorfromantik, Subverse e Lost Oasis.