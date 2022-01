Steam da record: quasi 28 milioni di utenti connessi in contemporanea nelle feste

Malgrado gli ottimi regali distribuiti sull'Epic Games Store durante le festività natalizie (la trilogia di Tomb Raider è ancora gratis), Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti connessi contemporaneamente alla piattaforma.

Dando infatti un'occhiata al portale SteamDB, il quale tiene traccia di quasi tutte le statistiche relative alla piattaforma e ai prodotti in vendita, possiamo notare come nelle ultime 24 ore sia stato raggiunto il nuovo picco massimo di utenti connessi, il quale ha sfiorato i 28 milioni. Stando alle cifre mostrate sui grafici del sito, sono stati ben 27.942.036 gli utenti contemporaneamente presenti sui server del client targato Valve, una cifra mai vista prima. Va precisato che il numero in questione non fa riferimento solo agli utenti che stavano giocando, ma anche a coloro i quali avevano effettuato il semplice accesso al client. Per chi non lo sapesse, il record in questione ha superato quello precedente di solo qualche settimana fa, dal momento che il vecchio picco di utenti è stato registrato proprio nel corso del mese di dicembre 2020.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo record, vi ricordiamo che avete ancora qualche ora per approfittare dei saldi invernali di Steam e accaparrarvi qualche gioco a meno di 5 euro.