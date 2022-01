Steam: nuovo record di giocatori, grande successo per God of War e Yu-Gi-Oh! Master Duel

Il 9 gennaio Steam aveva raggiunto e superato il record di 28 milioni di giocatori attivi, questa cifra è stata però superata nel fine settimana, quando la piattaforma ha totalizzato 29,201,174 utenti connessi in contemporanea.

Tra i giochi che hanno contribuito a questo successo troviamo anche God of War e Yu-Gi-Oh Master Duel, la classifica dei giochi più venduti nella settimana terminata il 23 gennaio vede God of War al primo posto con Monster Hunter Rise e Ready or Not in seconda e terza posizione. Dying Light 2 occupa il quarto posto seguito da Elden Ring, Total War Warhammer 3, Project ZOmboid, Valve Index VR Kit, Warm Snow (molto popolare in Asia) e Red Dead Redemption 2, grazie a uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

Se il successo di God of War non stupisce (del resto parliamo di una delle esclusive PlayStation più vendute e acclamate di sempre), sono i numeri di Yu-Gi-Oh Master Duel a generare un notevole interesse, il gioco free to play di Konami ha coinvolto oltre 255.000 giocatori in contemporanea, a testimonianza del buon successo ottenuto al lancio.

A proposito del gioco Konami, PlayStation Plus regala 50 pacchetti gratis per Yu-Gi-Oh Master Duel, se siete abbonati al servizio di Sony vi consigliamo di riscattare subito il vostro regalo.