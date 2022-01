Steam: record di utenti connessi, Ready or Not il gioco più venduto, Elden Ring in Top 10

Domenica da record per Steam: il 9 gennaio ha visto oltre 28 milioni di giocatori collegati in contemporanea, un record mai tagliato prima dalla piattaforma, che sta continuando a crescere senza sosta sin dal 2020 per l'impatto dovuto alla pandemia Covid-19 e ai successivi lockdown che hanno costretto le persone in casa per lungo periodo.

Daniel Ahmad di NiKo Partners sottolinea come nel gennaio 2019 si sia toccato il record di 17.6 milioni di giocatori connessi mentre l'anno successivo (prima della pandemia) si è arrivati a 18.3 milioni. Il gennaio 2021 ha visto invece 25.4 milioni di utenti connessi mentre il record assoluto come detto è del 9 gennaio 2022 con 28.2 milioni di giocatori collegati in contemporanea.

Interessante anche la classifica della prima settimana di gennaio che vede Ready or Not (erede spirituale di SWAT 4) saldamente al primo posto con a seguire It Takes Two (vincitore del premio di miglior gioco del 2021 ai The Game Awards) e Monster Hunter Rise. Da notare come Elden Ring sia entrato in Top 10 ad un mese dal lancio con i soli preordini:

Ready or Not It Takes Two Monster Hunter Rise Project Zomboid Valve Index FNAF Security Breach Elden Ring Rust Forza Horizon 5 Sea of Thieves

Halo Infinite esce dalla classifica dei primi dieci giochi più venduti mentre resistono altri due giochi targati Xbox, Forza Horizon 5 e Sea of Thieves, rispettivamente al nono e decimo posto.