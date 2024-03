Steam, nuovo record di utenti online in contemporanea: si sale a quota 36 milioni

Due settimane fa Steam è arrivato a quota 34 milioni di giocatori online in simultanea. Il nuovo record stabilito dalla piattaforma digitale più amata dai videogiocatori su PC è stato superato nell'arco di pochi giorni: adesso, Steam va verso il picco massimo dei 40 milioni di giocatori! Secondo le stime, infatti, i numeri crescono a dismisura.

Come riportato dal database della stesso client di Valve, infatti, Steam ha superato i 36 milioni di player online nel medesimo momento. Come accennato in apertura, si tratta di un risultato di per sé incredibile, soprattutto se raffrontato con il picco massimo di inizio marzo. Nel pieno dello svolgimento dei saldi primaverili su Steam con tanti giochi PC in offerta, lo store digitale è sulla cresta dell'onda videoludica.

Nel dettaglio, il massimale di giocatori raggiunto corrisponde a 36,294,835 persone provenienti da tutto il mondo. Steam continua ad infrangere record su record nell'arco di pochissimo tempo, e questo potrebbe essere solamente l'inizio: di questo passo, infatti, il 2024 potrebbe segnare un punto di svolta per la notorietà del client, fino all'ambito raggiungimento di 40 milioni di utenti. In attesa di scoprire quando e se tutto ciò avverrà, vi invitiamo a recuperare le ultimissime promozioni sui titoli Capcom, con sconti fino all'87% per tutti i giocatori.

