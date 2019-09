Steam regala DiRT Rally su PC: ecco come riscattare gratis il racing game di Codemasters

Le alte sfere di Valve e gli sviluppatori inglesi di Codemasters ci permettono di riscattare una copia gratuita di DiRT Rally su PC. La promozione, accessibile solo ed esclusivamente dalle pagine del negozio digitale di Steam, è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Per poter aderire all'iniziativa dei Codies e dei curatori di Steam, vi basta accedere allo store attraverso il vostro account (l'iscrizione è gratuita) e cliccare sul pulsante "Aggiungi all'Account" per riscattare una copia di DiRT Rally. Diversamente dalle promozioni a tempo del popolare store online di Valve, la chiave digitale sbloccata non avrà alcuna scadenza e, di conseguenza, vi permetterà di giocare al racing game di Codemasters senza nessun limite di tempo.

A chi desidera ottenere una copia di DiRT Rally su PC con il 100% di sconto, consigliamo perciò di affrettarsi a riscattare il gioco su Steam poiché la promozione in questione avrà ufficialmente termine alle ore 16:00 di lunedì 16 settembre.

Per un ulteriore approfondimento sul gioco di guida rallystico di Codemasters, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di DiRT Rally, con tutte le informazioni sulla componente singleplayer legata alla Carriera, sul realismo offerto dal modello di gameplay elaborato dagli autori britannici e sul ventaglio di sfide a cui è possibile accedere partecipando alle gare multiplayer.