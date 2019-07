Steam regala un gioco gratis a 5.000 utenti che hanno preso parte al Gran Premio!

Nel corso degli ultimi giorni di giugno Steam ha dato il via all'iniziativa Gran Premio di Steam, speciale iniziativa dedicati agli utenti della piattaforma.

Tramite il Gran Premio di Steam, infatti, ai videogiocatori è stata offerta la possibilità di essere oggetto di uno speciale regalo: un gioco parte della propria Lista Desideri su Steam. Tuttavia, il regolamento della competizione si è rivelato piuttosto complesso ed ha portato diversi attori a fraintenderne l'esatto funzionamento. Come conseguenza, Valve ha successivamente espresso le proprie scuse per le incomprensioni causate dall'evento Gran Premio di Steam e apportato alcune modifiche all'iniziativa.

Ora però giungono ulteriori aggiornamenti, con la piattaforma che ha deciso di lanciare un'ulteriore iniziativa per ricompensare gli utenti che hanno preso parte all'evento. Ringraziando per la partecipazione, Steam ha pubblicato un interessante aggiornamento, col quale annuncia che "Come regalo in più per coloro che hanno partecipato, abbiamo selezionato a caso 5.000 utenti che hanno contribuito in qualsiasi squadra del Gran Premio di Steam, per ricevere il gioco preferito dalla loro Lista dei desideri". I fortunati videogiocatori riceveranno il loro omaggio entro un periodo di 48 ore dal termine dell'iniziativa Gran Premio di Steam.



In chiusura, Steam ricorda agli utenti di usufruire del Pit Stop per riscattare i gettoni entro le ore 19:00 di martedì 9 luglio.