Steam Remote Play: è ora possibile giocare in streaming in risoluzione 8K

Valve ha recentemente aggiornato il client di Steam e, tra le novità inserita nella sua ultima versione, troviamo anche un'aggiunta riguardante la funzione Remote Play con cui i giocatori possono fruire dei titoli presenti in libreria su altri dispositivi connessi a Steam.

Come specificato all'interno delle patch note diffuse dalla compagnia di Gabe Newell, Remote Play è ora in grado di supportare lo streaming dei giochi in risoluzione 8K. "I risultati potrebbero variare in base all'hardware", ci ha tenuto tuttavia a specificare il team di sviluppo di Steam, dal momento che si sta parlando di un quantitativo di pixel particolarmente impegnativo per qualsiasi configurazione PC, specialmente se si intende giocare a 60fps.

Il nuovo update ha inoltre impostato a 1080p la risoluzione standard per Remote Play, al fine di "evitare stream accidentali in 4K".

Remote Play Together, nel frattempo, ha definitivamente accolto l'aggiornamento testato precedentemente in fase Beta grazie al quale gli utenti potranno invitare un proprio amico a giocare insieme senza che questo abbia necessariamente bisogno di un account Steam (sarà ovviamente indispensabile il supporto alla funziona da parte del titolo).

La risoluzione 8K è ancora lontana dal diventare uno standard all'interno del mondo del gaming, ed al momento viene supportata adeguatamente su PC dalla GPU RTX 3090 di Nvidia, in grado ad esempio di far girare Cyberpunk 2077 a 30fps con settaggi Ultra, Ray Tracing e DLSS. In ambito console, sappiamo che Xbox Series X implementa a tutti gli effetti il supporto alla risoluzione 8K, ma è evidente come una risoluzione così alta sia raggiungibile soltanto con i titoli meno dispendiosi dal punto di vista della renderizzazione grafica.