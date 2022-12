Steam Replay 2022 è disponibile: scoprite come è andato il vostro anno su Steam!

La fine dell'anno, si sa, è tempo di bilanci, anche in ambito videoludico! In maniera similare a quanto proposto dall'iniziativa PlayStation Wrap-Up, il team di Valve propone la nuova funzionalità Steam Replay 2022.

Effettuando il login al proprio profilo Steam, ogni videogiocatore ha ora la possibilità di ripercorrere l'ultimo anno di gaming trascorso su PC. La funzione Steam Replay prende infatti in considerazione la finestra compresa tra 1 gennaio e 14 dicembre 2022, per tracciare un bilancio delle attività condotte sul portale da ogni utente nel corso dell'anno.

Grazie a Steam Replay, è ad esempio possibile scoprire quanti e quali giochi si sono esplorati su Steam negli ultimi dodici mesi, con tanto di statistiche legate alle ore di gioco e agli achievement sbloccati. La feature dedica spazio sia al gaming su PC sia all'eventuale attività svolta su Steam Deck, tenendo traccia anche delle preferenze del giocatore in termini di sistemi di controllo, tra controller e combinazioni mouse e tastiera.



Immancabile una sezione riepilogativa dedicata al genere e alla tipologia di videogiochi preferiti, con interessanti statistiche dedicate anche alle preferenze in termini di gioco al Day One e al recupero di titoli del passato più o meno recente del medium.

Di seguito, trovate il link per accedere alla nuova funzionalità di Steam:

Quali sono i giochi che avete giocato maggiormente nel vostro 2022 in casa Steam?