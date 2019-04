Steam: Resident Evil 2, MH World e altri giochi Capcom nei saldi del weekend

Puntale come ogni settimana, i saldi del weekend sono tornati su Steam: a questo giro, i titoli di Capcom sono gli indubbi protagonisti della promozione.

In sconto ci sono alcuni dei giochi di maggior successo degli ultimi tempi, come il remake di Resident Evil 2 e Monster Hunter World, entrambi proposti a 39,59 euro con il 34% di sconto sul prezzo pieno. Street Fighter 5: Arcade Edition è in vendita ad appena 7,99 euro, mentre Resident Evil 7 a 14,99 euro: per entrambi i giochi sono disponibili in saldo anche DLC ed espansioni.

Degni di nota anche gli sconti sui titoli retro e classici dell'editore giapponese, tra i quali spiccano Okami HD (12,99 euro), Devil May Cry: HD Collection (19,79 euro) e tutti i giochi della serie Resident Evil. Per una panoramica completa, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata alla promozione.

Prima di salutarvi, ci teniamo a segnalare che sullo store di Valve sono scontati anche Jump Force (35,99 euro), The Crew 2 (17,99 euro, giocabile gratis fino al 28 aprile), Frostpunk (17,99 euro), Sword Art Online: Lost Song (9,99 euro), SCUM (11,25 euro) e i titoli del catalogo Microids. Tutti gli sconti sopra riportati rimarranno attivi fino alle 19:00 di lunedì 29 aprile.