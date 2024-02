Steam, resoconto 2023: ben 500 giochi oltre i 3 milioni di dollari in ricavi

Attraverso un aggiornamento ufficiale pubblicato sul suo store digitale, Valve ha rivelato alcuni dettagli relativi al 2023 di Steam, confermando che oltre 500 giochi hanno generato ricavi superiori ai 3 milioni di dollari durante lo scorso anno.

Si tratta di un risultato notevole per Valve che fa notare come tali numeri "sono più del doppio del numero di giochi arrivati alla stessa soglia nel 2018, cinque anni prima". Più nello specifico "il 2023 è stato il primo anno nella storia di Steam in cui oltre 500 giochi hanno raggiunto i 3 milioni di dollari in ricavi lordi", fa sapere la compagnia manifestando grossa soddisfazione per i risultati raggiunti da Steam.

Valve mette in risalto anche il successo dei Saldi di Steam, in particolare quelli autunnali che coprono momenti chiave quali il Black Friday e il Cyber Monday: in questo specifico periodo, si sottolinea, "abbiamo assistito a una forte crescita sia dei ricavi totali che del numero di giochi che hanno raggiunto i principali traguardi di fatturato". Di seguito ecco l'incremento che i Saldi Autunnali hanno avuto nel 2023 in confronto allo stesso periodo del 2022:

Giochi con ricavi superiori a 1000 dollari - +19%

Giochi con ricavi superiori a 10000 dollari - +17%

Giochi con ricavi superiori a 100.000 dollari - +17%

Giochi con ricavi superiori a 500.000 dollari - +19%

Giochi con ricavi superiori a 1.000.000 dollari - +21%

Valve evidenzia anche come "la diversità di generi, meccaniche e studi che hanno riscosso successo su Steam è un altro indicatore della crescita della piattaforma. Ogni mese pubblichiamo le 20 nuove uscite più popolari in base ai ricavi e i cinque nuovi titoli Free-to-Play più giocati. Nel 2023, più di un quarto di queste nuove uscite proveniva da studi che hanno pubblicato un gioco su Steam per la prima volta e quei nuovi studi erano situati in più di due dozzine di Paesi diversi. Negli elenchi mensili del 2023, titoli di studi importanti come Diablo e Harry Potter si affiancano a titoli indie come The Gnorp Apologue e Slay The Princess".

Dati a parte, nel frattempo tutto il franchise di Doom è in sconto su Steam, con gli utenti che possono dunque riscoprire l'intera serie risparmiando non pochi soldi.