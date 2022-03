Steam, review bombing ad un indie: propaganda no-mask nascosta nelle patch note

Il sistema delle recensioni degli utenti di Steam aiuta gli acquirenti a farsi un'idea precisa sui videogiochi in vendita sulla piattaforma, tuttavia di tanto in tanto la comunità ne approfitta per esprimere il proprio dissenso anche per questioni che esulano le reali qualità ludiche di un titolo. È quello che è successo in questi giorni a Domina.

Domina è un simulatore in pixel-art che permette ai videogiocatori di gestire e condurre in battaglia, anche a bordo delle bighe, dei gladiatori nell'Antica Roma. Lanciato nel 2017, ha ottenuto un buon successo di pubblico raggranellando recensioni - secondo gli standard di Steam - "Molto Positive". In questi giorni la valutazione è tuttavia colata a picco, finendo per diventare "Estremamente Negativa". Cos'ha fatto Domina per guadagnarsi oltre 400 pareri sfavorevoli?

Ebbene, gli sviluppatori di Dolphin Barn Incorporated hanno attratto le ire di centinaia di giocatori nascondendo all'interno del changelog dell'ultima patch di Domina dei messaggi palesemente no-mask. In mezzo ai dettagli sulle ottimizzazioni e il bilanciamento trovano infatti spazio le seguenti frasi: "LEVATEVI LE FOT***E MASCHERINE. La prossima volta che andate in un negozio di alimentari, provate a mostrare la vostra faccia ad una donna. Siate sicuri di voi, non fatevi spaventare dalle BUGIE - potreste trovarvi una fidanzata. Le donne amano la sicurezza. Alle donne non piacciono gli uomini che nascondono le loro facce per paura".

Il messaggio non è stato visto di buon occhio da molti giocatori, che hanno espresso il loro disappunto assegnando una valutazione negativa e commentando in vario modo. "Politica e pareri personali non dovrebbero far parte del marketing di un gioco", ha dichiarato un utente. Un altro, invece, ha scritto: "Come rovinare un gioco in due semplici mosse: aggiungere le microtransazioni anni dopo il lancio e sbraitare contro le mascherine nelle note della patch". A quanto pare, nemmeno la decisione di includere le microtransazioni a quasi cinque anni dal lancio si è rivelata una buona mossa.

Non ci addentreremo nel merito della questione mascherina sì o no, dal momento che non è questo il luogo per parlarne, tuttavia è indubbio che questioni del genere non dovrebbero essere trattate in un changelog di una patch che dovrebbe avere per oggetto solamente i cambiamenti operati al videogioco.