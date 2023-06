Steam si è rifatto il look: il client Valve da oggi è più bello

Come avrete notato aggiornando Steam all'ultima versione, il popolare client firmato Valve ha subito un restyling grafico che, a giudicare dai commenti dei videogiocatori sui social, è stato molto apprezzato.

Sebbene l'azienda di Gabe Newell non abbia stravolto l'interfaccia dei menu nella loro struttura, ne ha modificato l'estetica ed il font: queste semplici modifiche hanno reso tutto più gradevole alla vista e il giudizio positivo sulle novità sembra essere unanime. Tra le tante novità troviamo la possibilità di scrivere note durante il gioco (le stesse utilizzate in Counter Strike per barare), una versione rinnovata della schermata delle notifiche, un overlay in gioco riprogettato e tanto altro. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, vi sono anche modifiche 'sotto il cofano' che dovrebbero rendere l'esperienza più fluida in ogni suo aspetto.

Chiunque non avesse la possibilità di toccare con mano le novità dell'ultimo aggiornamento, può dare un'occhiata al trailer che trovate in apertura della notizia, il quale illustra tutto ciò che Valve ha cambiato con l'update.

