Steam si rinnova: Sconto Fedeltà in arrivo per i giocatori PC più devoti?

Nel corso delle operazioni di datamining compiute sull'ultimo aggiornamento di Steam sono emersi diversi indizi che conducono verso l'arrivo di una sorta di Sconto Fedeltà per i giocatori PC più affezionati al negozio digitale di Valve.

Uno dei membri del collettivo di dataminer che si impegna a tenere attivo il database di SteamDB, ossia lo sviluppatore Pavel Djundik, riferisce infatti di aver scovato delle porzioni di codice che suggeriscono la volontà di Valve di introdurre un sistema di premi per i "clienti abituali" di Steam.

Il sistema in questione, equiparabile a una sorta di "promozione perpetua" per gli utenti dello store digitale, dovrebbe fornire dei Punti Fedeltà a chi decide di acquistare i giochi presenti nell'enorme catalogo del negozio. I dati estrapolati dall'ultimo aggiornamento di Steam citano anche degli "oggetti premio", un'indicazione che potrebbe riferirsi alla possibilità di spendere tali punti fedeltà per ricevere in cambio degli sconti esclusivi per l'acquisto dei successivi giochi scelti per rimpinguare la propria ludoteca di Steam.

Sempre tramite il datamining dell'ultimo update emerge anche la nuova serie di "reazioni" da affidare al modulo per le recensioni degli utenti, con la possibilità ulteriore di premiare o "punire" gli approfondimenti dei giocatori con un pulsante che mostri pubblicamente se le recensioni siano state utili o inutili. E questo, senza citare l'enorme eco mediatica ottenuta dai dataminer con la scoperta, a loro giudizio, della data dei Saldi Estivi di Steam.