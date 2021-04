Steam si rinnova in grande stile: disponibili le nuove modalità di ricerca

Dopo aver raggiunto il valore record di oltre 26 milioni di utenti attivi in contemporanea su Steam, il negozio digitale di Valve celebra la primavera con un vasto rinnovamento.

Per soddisfare le esigenze dei giocatori di ogni tipologia, Steam ha infatti completamente rivisto il proprio sistema di ricerca e categorizzazione dei titoli presenti in catalogo. Dopo una lunga fase di Beta, il nuovo assetto è ora ufficialmente disponibile, con ben 48 categorie di generi, 8 categorie tematiche e 7 categorie relative a modalità di gioco. Il risultato è un totale di "63 nuove categorie derivate da tendenze comuni condivise tra il catalogo di giochi e le abitudini di ricerca dei giocatori".



Incrociare i dati proposti nelle diverse categorie consente di elaborare criteri di ricerca estremamente specifici, quali "giochi da tavolo nuovi e degni di nota, i giochi di ruolo e avventura a giocatore singolo più venduti, i giochi cyberpunk di fantascienza dalla trama profonda più giocati". Ognuna delle categorie possibili garantirà l'accesso ad un hub di contenuti dedicati, dalla quale tenere traccia dei propri titoli preferiti. Ciascuna di queste destinazioni - rivela Steam - ha inoltre il proprio URL, quindi è possibile salvarle nel browser o condividerle con gli amici. Ciascuna categoria include un banner a scorrimento che mette in evidenza giochi, i titoli più venduti e sconti, oltre a cinque ulteriori schede specifiche che mostrano le sottocategorie "Nuovi e di tendenza; Più venduti; Giocati attualmente; Recensioni migliori; In arrivo".



Nel frattempo, Steam Remote Play supporta ora gli 8K.