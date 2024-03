Steam, si risparmia sui grandi classici EA: sconti fino al 60% su tutto

Negli ultimi giorni Steam ha accolto alcuni classici di EA. La lista dei titoli intramontabili realizzati da Electronic Arts è ricca di nomi importanti, i quali sono entrati a far parte di una selezione di nuovi giochi in promozione su Steam. I progetti in questione sono diversi e sono tutti in sconto fino al 60%, ma solo per poco tempo.

Quali sono le avventure da non lasciarsi sfuggire? Tra tutti spicca senza alcun dubbio la Ultimate Collection di Command & Conquer, composta da ben 17 iterazioni che porteranno i giocatori a rivivere alcune delle esperienze strategiche in tempo reale più importanti di EA. Tuttavia, questa è solo una parte del piatto forte. Volete saperne di più? Allora ecco i classici EA in sconto su Steam da acquistare a prezzo budget.

The Sabouteur - da 9,99 euro a 4,99 euro. Lo sconto applicato ammonta al 50%,

Populous passa da 4,99 euro a 2,00 euro, con uno sconto del 60%;

Populous II Trials of the Olympian Gods è acquistabile a 2,00 euro. Lo sconto applicato al prezzo di partenza (4,99 euro) ammonta al 60%;

Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack passa da 4,99 euro a 2,00 euro. Lo sconto ammonta al 60%;

Sim City 3000 Unlimited passa da 4,99 euro a 1,99 euro, con lo sconto del 60%;

Dugeon Keeper 2- da 4,99 euro a 2,00 euro; sconto del 60%;

Dungeon Keeper Gold - da 4,99 euro a 2,00 euro, grazie all'offerta del -60%;

Command & Conquer Ultimate Collection passa da 19,98 euro a 9,88 euro, con uno sconto del 50%.

Questa è solo una piccola parte di quanto realizzato su Steam in occasione dell'arrivo di alcuni dei classici EA. In allegato alla notizia potete trovare un link di rimando al resto dei giochi in lista. Insieme alle offerte migliori dei Bandai Namco Spring Sale su Steam, la line-up di perle videoludiche di Electronic Arts è perfetta per giocare spendendo poco e divertendosi per il weekend.