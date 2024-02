Steam, si risparmia sulle migliori esclusive Xbox: iniziano ufficialmente i Lunar Sale

Oggi è una giornata di festa per i membri del client Valve: sono iniziati gli Xbox Game Studios & Bethesda Lunar Sale, pronti a regalare non poche sorprese videoludiche con tanti sconti sulle produzioni first party della casa di Redmond. Dopo aver visto le offerte speciali di Steam con gli sconti sul franchise di Sonic, è il momento di altri saldi.

Su Steam ci sono sempre tanti giochi in promozione con cui potersi divertire, ma quest'oggi l'offerta ludica è interamente dedicata al marchio Xbox. Tra le grandi IP degli Xbox Game Studios & Bethesda Lunar Sale su Steam troviamo nomi del calibro di Halo, Forza Horizon, Deathloop e tanto altro ancora. Siete pronti, allora, a scoprire ciò che di interessante ha da offrire la nuova sezione delle offerte di Valve?

La gamma di titoli tra cui scegliere è molto ampia e ricca delle più grandi avventure che caratterizzano le IP degli Xbox Game Studios. Siete interessati a quanto presente tra le fila delle nuove promozioni su Steam?

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

