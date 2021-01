Steam, Rust è il gioco con più profitti della settimana: resistono Cyberpunk 2077 e Hades

Con un record di oltre 25 milioni di giocatori connessi contemporaneamente su Steam nel 2020, il portale di casa Valve continua a rappresentare un punto di riferimento essenziale per la community PC.

Per questa ragione, un'analisi delle classifiche di vendita proposte dallo store digitale offre un'interessante analisi sui trend del mercato videoludico. Tra i numerosi resoconti statistici proposti da Steam ogni settimana, troviamo anche l'elenco delle produzioni che si sono rivelate più profittevoli nel corso degli ultimi sette giorni. Non si parla dunque di unità vendute, ma di entrate generate. Si seguito, riportiamo la Top 10 legata alla settimana conclusasi domenica 10 gennaio 2021:

Rust Valve Index VR Kit Cyberpunk 2077 Sea Of Thieves Phasmophobia Raft Hades Counter Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2

Guida la classifica, survival sviluppato da Double Eleven ritornato improvvisamente in auge tra il pubblico, al punto da raggiungere la vetta della Top 10. Successo anche per la, che si aggiudica il secondo posto: in questo caso, tuttavia, l'elevato prezzo di listino potrebbe essere l'elemento trainante per la sua presenza in classifica, con un impatto maggiore rispetto a quello delle unità vendute. Medaglia di bronzo infine per, che continua ad attirare l'interesse del pubblico nonostante la complessa polemica che ne ha circondato il lancio e che ha ora portato CD Projekt RED all'attenzione dell'UKOiK . Infine, in attesa di scoprire quale sarà l'indie cult del 2021 , resiste in classifica anche l'apprezzato, in settima posizione.