Steam s'evolve ancora: ora è possibile cercare per sviluppatori, editori e franchise

Dopo quasi vent'anni dalla nascita Valve continua a potenziare la sua piattaforma prediletta, Steam. Con il più recente aggiornamento, ha introdotto dei nuovi modi per effettuare la ricerca dei videogiochi all'interno del vastissimo catalogo del negozio.

Da qualche tempo a questa parte Valve ha notato un numero sempre crescente di giocatori che cercano particolari hub del Negozio, etichette o specifici sviluppatori, dunque ha aggiornato lo strumento di ricerca Steam per facilitare loro la vita. D'ora in avanti, la casella dei suggerimenti automatici che appare quando si inizia a digitare nel campo di ricerca principale del Negozio di Steam includerà etichette, sviluppatori, editori e franchise.

In fondo alla tendina saranno dunque presenti categorie come "Free-to-Play", etichette singole come "Sopravvivenza" o "Zombi", franchise come "Star Wars" o "Final Fantasy", e sviluppatori come "SEGA" o "Bethesda", ove opportuno. Contestualmente, Valve ha anche aggiornato i suggerimenti di ricerca per gestire meglio gli errori di battitura o le parole scritte in modo errato.

Tutti i miglioramenti elencati finora sono stati implementati anche dell'app mobile di Steam e del sito web di Steam quando viene visualizzato su dispositivi mobili, oltre che sul client per PC. Fanno inoltre seguito al rivoluzionamento dell'Overlay di Steam, che sul finire di aprile ha ricevuto nuove opzioni di customizzazione, la nuovissima Barra degli Strumenti e l'applicazione delle Note.