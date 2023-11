Steam, il meglio dei saldi autunnali per il Black Friday: Diablo, Cyberpunk e tanto altro!

Cadono le foglie, ma non terminano le offerte con i grandi saldi di Steam a tema Bandai Namco d'autunno. La stagione degli sconti ha già preso piede nel mercato videoludico e non solo, con occasioni di altissimo livello da non lasciarsi sfuggire in qualche modo, ma quali sono le promozioni più interessanti dei saldi autunnali di Steam?

Diablo 4, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, EA Sports FC 24, Cyberpunk 2077 e chi più ne ha più ne metta: Steam è invaso dalle offerte; ce n'è per tutti i gusti in occasione di un Black Friday che continua ad offrire perle del settore del gaming a prezzi bassissimi. Sulla falsa riga di quanto visto con gli sconti sulle IP Sony fino al 75% che incontrano Steam per il Black Friday, è il momento di vedere quelli che sono i giochi migliori da recuperare adesso, prima che sopraggiunga la fine dei saldi autunnali:

EA Sports FC 24 passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

Cyberpunk 2077 passa da 59,99 euro a 29,99 euro. Lo sconto ammonta al 50% del costo complessivo;

Red Dead Redemption 2 è ora disponibile a soli 19,79 euro, a fronte degli iniziali 59,99 euro grazie ad uno sconto del 67%;

Hogwarts Legacy passa da 59,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto pari al 40%;

Forza Horizon 5 passa da 59,99 euro a 29,99 euro. La riduzione di prezzo ammonta al 50% del valore complessivo;

Diablo 4 è ora in sconto a soli 41,99 euro. Il prezzo di listino ammontava a 69,99 euro, sceso adesso del 40%;

Battlefield V passa da 49,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 92%;

Battlefield 2042 è ora acquistabile alla modica cifra di 9,59 euro, grazie alla riduzione di prezzo che ammonta all'84% rispetto agli iniziali 59,99 euro;

Grand Theft Auto V passa da 39,98 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 63%;

It Takes Two passa ora da 59,99 euro a 11,99 euro. Lo sconto ammonta al 70% del costo complessivo;

Remnant II è ora acquistabile a soli 34,99 euro, grazie allo sconto del 30% rispetto agli iniziali 49,99 euro;

Dave The Diver passa da 19,99 euro a 15,99 euro. Lo sconto ammonta al 20%;

Street Fighter 6 cala di prezzo, passando da 59,99 euro a 39,59 euro grazie allo sconto del 34%;

Euro Truck Simulator 2 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Star Wars Jedi Survivor passa da 69,99 euro a 41,99 euro, con uno sconto del 40%.

C'è ben altro tra l'elenco di giochi del momento che Steam ha reso disponibili per tutti ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino. Il client di Valve è, ancora una volta, un ricettacolo di offerte a cui è impossibile dire "no".