Steam, al via i saldi autunnali: New World e Cyberpunk 2077 tra le offerte

Come ogni anno, Valve ha dato il via ai Saldi autunnali su Steam, con cui i giocatori in vena di acquisti potranno approfittare di sconti su un'ampia selezione di prodotti disponibili sulla piattaforma PC.

Sono numerose le ghiotte occasioni che potrebbero tentare i giocatori, per un totale di oltre 1.000 titoli attualmente acquistabili a prezzo scontato. Tra i principali citiamo: New World (25%), Cyberpunk 2077 (50%), Humankind (20%), Disco Elysium – The Final Cut (50%), Outer Wilds (40%), Tetris Effect: Connected (33%), Horizon Zero Dawn Complete Edition (50%), Red Dead Redemption 2 (50%), Hades (30%), Maneater(40%) e molti altri ancora che potete trovare direttamente sul marketplace di Valve. I Saldi dureranno sino da oggi, 24 novembre, sino all'1 dicembre.

Potete inoltre votare i vostri giochi preferiti del 2021 accedendo alla pagina dei Steam Awards, che come ogni anno premierà i titoli che più hanno lasciato il segno sul mercato PC: "È giunta l'ora di riunire nuovamente la Commissione di selezione dei Premi di Steam, costituita al solo scopo di nominare il meglio del meglio dell'anno. Questa stimata commissione è composta dai più autorevoli esperti nel settore: voi! Sarete voi a decidere chi ha onorato il mondo dei videogiochi, attraverso criteri tanto unici quanto il gruppo dei contendenti. È per questo che abbiamo aggiunto alcune nuove categorie che ne misureranno il valore. A voi la scelta, andate e nominate!". I vincitori saranno ufficialmente annunciati nella giornata del 3 gennaio 2022 alle ore 19:00.



Nel frattempo, in occasione dei Golden Joystick Awards, il PC è stato eletto come miglior hardware da gaming di sempre.