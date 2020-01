Steam: al via i Saldi del Capodanno Cinese con sconti su tantissimi giochi PC e regali

Come da programma, sono ufficialmente partiti i Saldi del Capodanno Cinese di Steam, con sconti e offerte su una vastissima selezione di videogiochi PC che correranno parallelamente a un'iniziativa promozionale che darà diritto a ricevere dei regali dall'Imperatore.

Per festeggiare il nuovo anno, i curatori di Steam ci invitano infatti a usufruire di generosi sconti su tanti giochi in catalogo e di scoprire la storia originale dello zodiaco cinese con delle buste giornaliere che conterranno regali di varia natura, ivi compresi dei gettori dell'anno del Topo utilizzabili nel mercatino notturno.

Per tutta la durata dei Saldi del Capodanno Cinese, gli utenti di Steam potranno rimpolpare la propria ludoteca sfruttando gli sconti che portano il prezzo di giochi come Assassin's Creed Odyssey a 23,99 euro, Dark Souls 3 a 14,99 euro, Resident Evil 2 Remake a 19,79 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 47,99 euro, Age of Empires 2 a 14,99 euro ed eFootball PES 2020 a 24,99 euro.

Particolarmente interessanti sono poi le promozioni di Red Dead Redemption 2 a 47,99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt a 8,99 euro, Rainbow Six Siege a 7,99 euro, Divinity Original Sin 2 a 20,99 euro, Grand Theft Auto 5 a 14,99 euro e Rocket League a 9,99 euro.

La nuova tornata di sconti del principale negozio videoludico per PC del pianeta (senza nulla togliere al successo crescente dell'Epic Games Store) è già attiva e lo sarà fino alle ore 19:00 italiane del 27 gennaio.