Steam, al via i saldi per il Capodanno Lunare: migliaia di giochi in sconto

Non solo Epic Games Store e GOG, quest'oggi anche Steam ha lanciato una nuova tornata di saldi, in questo caso tutti dedicati all'imminente Capodanno Lunare.

I Saldi del Capodanno Lunare di Steam saranno attivi per un periodo limitato, ossia fino alle ore 19:00 di lunedì 15 febbraio. Come di consueto per la piattaforma digitale di Valve, i giochi in sconto sono migliaia, e sono ovviamente inclusi anche i contenuti aggiuntivi. Tra i tanti, segnaliamo Cyberpunk 2077 a 53,99 euro, Hades a 16,79 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 19,99 euro, Among Us a 3,19 euro, Star Wars Squadrons a 23,99 euro, The Witcher 3 GOTY a 9,99 euro, Dark Souls 3 a 14,99 euro, Football Manager 2021 a 43,99 euro, Red Dead Redemption 2 a 40,19 euro, Assassin's Creed Odyssey a 17,99 euro, Resident Evil 2 Remake a 15,99 euro, DOOM Eternal a 19,79 euro, Code Vein a 19,99 euro, F1 2020 a 21,99 euro, Inside a 4,99 euro, DiRT 5 a 27,49 euro, Torchlight 3 a 16,99 euro e Ride 4 a 34,99 euro.

Vi consigliamo di recarvi sul sito ufficiale di Steam per ottenere una panoramica completa dei giochi e dei DLC in offerta. Avete tempo fino alle 19:00 di lunedì 15 febbraio per approfittarne! Quale gioco acquisterete?