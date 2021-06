Steam, i Saldi Estivi sembrano essere molto vicini: è questa la data d'inizio?

Sentite anche voi il profumo dei Summer Sale nell'aria estiva? Non vi state impressionando, dal momento che la data d'inizio della promozione più attesa dell'anno da tutti gli utenti di Steam pare essere molto vicina.

Come ogni anno, anche stavolta la data d'inizio dei Saldi di Steam sembra essere trapelata in anticipo. Stavolta, a comunicarla è stata un fonte ritenuta affidabile, che parlando con i curatori di SteamDB avrebbe fissato alle ore 19:00 di giovedì 24 giugno l'inizio del periodo promozionale. L'origine dell'informazione sarebbe un'email confidenziale che pare sia stata inviata ai partner da Valve stessa, per avvertirli dell'imminente inizio del saldi. Non siamo in grado di verificare direttamente l'informazione, ma la data e le tempistiche ci sembrano plausibili. Tra l'altro, nel mercato di Steam sono già apparse le carte misteriose che accompagneranno i saldi, che sempre secondo il leak dovrebbero durare fino all'8 luglio.

Dai Saldi Steam, come sempre, possiamo aspettarci lauti sconti sulla quasi totalità del catalogo di giochi e contenuti aggiuntivi. Già che ci siamo, vi ricordiamo inoltre che in questi giorni è in corso l'evento Steam Next Fest, che permette di provare gratuitamente numerose demo di giochi in uscita nel prossimo futuro.