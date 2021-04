Steam, saldi ed eventi: date della Golden Week 2021 e Demo gratis per il LudoNarraCon

Sono settimane particolarmente intense per la piattaforma di casa Valve: dopo il rinnovamento di Steam, il portale dedicato al gaming su PC ospita anche i saldi del LudoNarraCon 2021.

Lo speciale evento online dedicato agli Indie dalla forte vocazione narrativa non si esaurisce tuttavia nei soli sconti. Sino a lunedì 26 aprile incluso, infatti, la community Steam ha anche la possibilità di testare molte produzioni indipendenti, grazie alla pubblicazione di speciali Demo gratuite. Coinvolti nell'iniziativa troviamo sia titoli già disponibili, sia indie in dirittura d'arrivo sul mercato. Oltre alla già segnalata Demo PC di Tunic, sono molte le occasioni di cui approfittare. Invitandovi a consultare la pagina dedicata alle Demo del LudoNarraCon 2021 su Steam, segnaliamo a titolo di esempio: Chicory A Colorful Tale; Genesis Noir; SpiritFarer; Minute of Islands; A Space for the Unbound; Venice 2089.



Parallelamente, segnaliamo nuovi avvistamenti legati ai prossimi saldi in arrivo su Steam. Dall'ormai noto leaker SteamDB, in particolare, si segnalano le possibili date di svolgimento dell'edizione 2021 della Golden Week del portale Valve. La settimana di saldi, si apprende, dovrebbe prendere il via il prossimo 29 aprile, per poi protrarsi sino al 6 maggio 2021. Al momento, tali date non sono però ancora state confermate: per avere certezze in merito, sarà necessario attendere un annuncio da Valve.