Steam, un mare di Saldi e Festival in arrivo nel 2023: svelate tutte le date degli eventi!

Dalle colonne del blog ufficiale di Steam, i curatori del negozio digitale di Valve aiutano i videogiocatori a pianificare i propri acquisti stilando l'elenco completo, con tanto di date, dei Saldi e dei Festival di Steam che si terranno da qui all'inizio del 2024.

Consapevole dell'enorme interesse suscitato dalle tornate promozionali di Steam, e dell'imbarazzo generato dagli immancabili leak che ne precedono il reveal, per quest'anno Valve decide quindi di 'vuotare il sacco' e pubblicare con largo anticipo l'intera scaletta degli eventi in arrivo per tutto il 2023 sullo store digitale.

Festival del mistero: dal 20 al 27 febbraio

Festival dei rompicapo: dal 24 aprile al 1° maggio

Saldi primaverili: dal 16 al 23 marzo (saldi stagionali principali)

Festival degli sport: dal 15 al 22 maggio

Steam Next Fest: dal 19 al 26 giugno

Saldi estivi: dal 29 giugno al 13 luglio (saldi stagionali principali)

Festival dei giochi stealth: dal 24 al 31 luglio

Festival dei racconti visivi: dal 7 al 14 agosto

Festival della strategia: dal 28 agosto al 4 settembre

Festival degli Shoot 'em up: dal 25 settembre al 2 ottobre

Steam Next Fest: dal 9 al 16 ottobre

Ritorno del Festival Steam Scream di Halloween: dal 26 ottobre al 2 novembre (ulteriori dettagli a breve)

Saldi autunnali: dal 21 al 28 novembre (saldi stagionali principali)

Saldi invernali: dal 21 dicembre al 4 gennaio 2024 (saldi stagionali principali)

A chi ci segue, ricordiamo che sono già attivi gli sconti del Festival del Mistero su Steam, con tantissimi titoli in offerta come Pentiment, What Remains of Edith Finch, Syberia, Heavy Rain, Twelve Minuts, Norco, AI The Somnium Files e Return of the Obra Dinn.