Steam, saldi a mai finire sul client di Valve: ecco i migliori giochi a meno di 10 euro

Ci si diverte sempre su Steam grazie alle offerte speciali ad un prezzo stracciato. La piattaforma di Valve ha molte avventure da regalare ai propri giocatori, che possono accedere a promozioni imperdibili spendendo davvero poco. Proprio per questo, cogliendo l'occasione delle vacanze di Pasqua, vi proponiamo alcuni giochi su Steam a meno di 10€.

Pronti alla lunga carrellata di nomi? Tra le esperienze imperdibili troviamo The Witcher 3 Wild Hunt, Assetto Corsa, GTA IV e molto altro ancora. Tutto questo è possibile grazie a quanto messo a punto su Steam, la piattaforma per il PC Gaming in cui ogni giorno vi sono tanti prodotti in sconto come visto, ad esempio, con i recenti saldi Square Enix in cui c'era anche Final Fantasy 7 Remake. Qui di seguito trovate un elenco dedicato alle offerte più accattivanti.

The Witcher 3 Wild Hunt passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Tribes of Midgard passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

Deep Rock Galactic Survivor - da 9,99 euro a 7,99 euro, grazie al -20% sul prezzo di listino;

Inscryption è acquistabile a soli 9,99 euro (-50% sul costo di 19,99 euro);

Assetto Corsa passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Grand Theft Auto IV The Complete Edition è ora disponibile a soli 5,99 euro, con uno sconto del 70% (prezzo base: 19,99 euro);

è ora disponibile a soli 5,99 euro, con uno sconto del 70% (prezzo base: 19,99 euro); Control Ultimate Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Max Payne 3 passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

Ride 4 - da 39,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Dying Light passa da 29,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 70%

The Witcher 2 Assassins of King Enhanced Edition è disponibile a soli 2,99 euro (-85% sul prezzo di 19,99 euro).

Questa è soltanto una piccola parte delle tante occasioni attualmente in sconto su Steam. Volete vedere l'elenco completo? Allora vi rimandiamo alla lista di titoli in saldo tramite la fonte che potete trovare in calce alla notizia.