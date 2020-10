Steam, al via i Saldi di Halloween: Resident Evil 2 in sconto al minimo storico

La ricorrenza più spaventosa dell'anno è ormai alle porte, e Steam non poteva certamente lasciarsi sfuggire l'occasione di dare il via ai Saldi di Halloween, con sconti su centinaia di giochi e contenuti scaricabili a tema horror.

Per consultare l'enorme selezione proposta in offerta è sufficiente recarsi sull'home page di Steam, dove un banner a tema presenta la promozione che sarà attiva fino alle ore 19:00 di lunedì 2 novembre. A spiccare sono ovviamente le produzioni dalle tinte horror, come Resident Evil 2 a 15,99 euro (nuovo minimo storico sulla piattaforma di Valve), Devil May Cry 5 a 19,99 euro, Remnant From the Asces a 19,99 euro, Dusk a 9,85 euro, Inside a 6,79 euro, Alien Isolation a 9,24 euro, Vampyr a 11,99 euro, Outlast a 2,51 euro, Darkest Dungeon a 5,74 euro, Little Nightmares a 3,99 euro e Dead by Daylight a 7,99 euro (e in prova gratis).

Non direttamente legato al gaming, ma ugualmente d'interesse per molti giocatori della piattaforma, è l'aggiornamento del Negozio dei punti di Steam con gli articoli di Halloween 2020. A disposizione ci sono una cornice dell'avatar e un nuovo sfondo del profilo, acquistabili a 2.000 punti l'uno. I punti, ricordiamo, si guadagnano acquistando gli articoli di Steam: per la precisione, 117 punti per ogni euro speso in giochi, DLC, hardware, applicazioni, colonna sonore e altro.