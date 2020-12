Steam: sono iniziati i Saldi Invernali con sconti su migliaia di giochi!

Puntualissimi come ogni anno sono tornati i Saldi Invernali di Steam, pronti a celebrare la fine del 2020 e l'inizio del nuovo anno con sconti fino al 90% su migliaia e migliaia di prodotti in catalogo.

Quelli di quest'anno, tra l'altro, cominciano sotto i migliori auspici: la piattaforma di Gabe Newell ha infranto ogni record di incasso con i Saldi Autunnali dello scorso mese, e adesso sembra pronta a bissare il successo. I Saldi Invernali di Steam dureranno fino al 5 gennaio 2021, e sono pure arricchiti da una serie di iniziative: tanto per cominciare, sono aperte le votazioni per i migliori giochi del 2020 suddivisi in dieci differenti categorie, da Miglior Stile Grafico a Gameplay più Innovativo, fino ad arrivare a Gioco dell'Anno; nel negozio dei punti verrà messo a disposizione un adesivo gratuito ogni due giorni, per un totale di sette per l'intera durata dei saldi.

Parlando dei giochi in sconto, segnaliamo l'intera Halo: The Master Chief Collection a 23,99 euro, The Outer Worlds a 29,99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 39,99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 17,99 euro, Resident Evil 3 a 19,79 euro, Red Dead Redemption 2 a 40,19 euro, DOOM Eternal a 19,79 euro, Ori and the Will of the Wisps a 14,99 euro, FIFA 21 a 29,59 euro, Borderlands 3 a 19,79 euro, Gears 5 a 9,99 euro e Torchlight III a 16,99 euro. Per la lista completa vi consigliamo di dirigervi sull'homepage di Steam, anche se al momento potrebbe essere difficilmente raggiungibile a causa della solita, elevatissima affluenza.